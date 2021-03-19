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19.03.2021 14:38
Рубрика: Экономика

Изменится схема движения на московской станции Очаково-1

Текст: Ирина Огилько

В связи с реконструкцией остановочного пункта Очаково-1 на Киевском направлении будущего МЦД-4 посадка и высадка пассажиров теперь будет осуществляться с новых деревянных платформ. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

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По данным пресс-службы, с 21 марта посадка-высадка пассажиров будет осуществляться с деревянных платформ №1 и №2. Для входа-выхода на них построен деревянный мост. За прежним подземным пешеходным переходом сохраняется только транзитная функция. В перспективе безопасный переход через железнодорожные пути будет также обеспечивать мост-конкорс с вестибюлем, оборудованный эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров. С него будут осуществляться входы и выходы на две новые островные платформы. Каждую из них оборудуют навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков, энергосберегающим освещением, плиточным покрытием и удобной навигацией.

Напомним, что станция Очаково-1 войдет в состав МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожный" и улучшит транспортную доступность для более чем 30 тыс. жителей района Очаково-Матвеевское. Завершить работы по строительству новой станции планируется к концу 2022 года. В этом году на Киевском направлении после реконструкции будут открыты шесть станций: Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Апрелевка, Мещерская, Матвеевская, а также новая станция Минская.

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