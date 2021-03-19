Комплекс городского хозяйства Москвы открывает серию встреч с жителями

Открываются онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства столицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Онлайн-встречи со специалистами подведомственных организаций пройдут в прямом эфире в социальных сетях ведомства. Слушатели узнают, как устроено и функционирует столичное городское хозяйство, какие профессии в нем востребованы сегодня, как помогают профессионально развиваться молодым специалистам и как студентам пройти практику или начать работать в жилищно-коммунальном хозяйстве.

- Сегодня в прямом эфире во "Вконтакте" специалист АО "Мосводоканал" Александра Савкина проведет онлайн-экскурсию по Музею воды, - рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства. - Слушатели познакомятся с историей водоснабжения столицы, узнают о современных технологиях водоподготовки и водоотведения.

В субботу, в 14.00, в прямой эфир во "Вконтакте" выйдет ведущий специалист отдела развития персонала ПАО "Мосэнерго" Кристина Кутузова. Она расскажет о работе компании, востребованных в энергетике профессиях.

В понедельник, в 15.00, проведет уникальную онлайн-экскурсию по недавно созданному мультимедийному Музею развития электрических сетей. В начале встречи главный инженер компании "Россети Московский регион" Дмитрий Гвоздев расскажет о современных тенденциях в развитии энергетики и ответит на вопросы участников проекта. Трансляция пройдет на странице Комплекса в Facebook.

Расписание онлайн-встреч проекта будет регулярно публиковаться в официальном Telegram-канале ведомства.