Липчанам предложат выбрать для благоустройства более 50 проектов

Более пяти тысяч объектов уже зарегистрированы в едином общероссийском голосовании на платформе, о чем сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин @maratkhusnullin_. Глава Липецкой области Игорь Артамонов выразил надежду на то, что липчане не останутся равнодушными к выбору проектов благоустройства.

- Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо. Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь, - прокомментировал Игорь Артамонов.

На выбор липчанам представят парки, скверы, детские и спортивные площадки. Игорь Артамонов добавил, что для поддержки голосования за благоустройство в стране уже зарегистрировалось почти 9 тысяч волонтеров. Из них 180 добровольцев - в Липецкой области.

Артамонов отмечает, что молодые люди помогут всем желающим липчанам зарегистрироваться на платформе, расскажут о проектах, которые выносятся на голосование, а также о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. При этом присоединиться к команде волонтеров тоже можно. Для этого надо оставить заявку на сайте проекта. Регистрация в штабы завершится 22 марта.