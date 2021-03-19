Липецкие аграрии поставили амбициозные задачи на год

Агропромышленный комплекс Липецкой области завершил работу в минувшем году с высокими показателями эффективности, однако задачи на предстоящий сельскохозяйственный сезон поставлены не менее амбициозные. Им посвятили прошедшую в администрации региона стратегическую сессию.

Исполняющий обязанности руководителя области Николай Тагинцев обратил внимание участников на подготовку и проведение весенних полевых работ. Он отметил, что состояние озимых, структура посевных площадей, а также целый ряд других актуальных вопросов требуют серьезного анализа экспертов для того, чтобы отрасль двигалась вперед.

Такие задачи для регионального агропромышленного комплекса ставит липецкий губернатор Игорь Артамонов. Одним из главных показателей работы аграриев он называет не урожайность сельскохозяйственных культур или объем производства мяса, молока или овощей, а денежный эквивалент выпуска всей продукции АПК в целом. В минувшем году он превысил 162 миллиарда рублей, что на 27 миллиардов рублей больше, чем в предыдущем году.

Игорь Артамонов отмечает, что индекс производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах в минувшем году составил 106,6 процента, при этом отдельные показатели тоже выросли.

Так, липецкие аграрии продемонстрировали один из самых высоких показателей урожайности зерновых в России, намолотив в среднем 54,5 центнера с гектара. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур стал рекордным за всю историю Липецкой области и составил 4,3 миллиона тонн. Безусловным лидером в стране регион стал и по объему производства овощей в зимних теплицах, собрав в минувшем году 149 тысяч тонн. Отличные результаты показывают и переработчики.

Впрочем, как считает Артамонов, все эти результаты оставались бы недостижимой целью, если бы не самый важный капитал региона - человеческий.

Поэтому главным достижение агропромышленного комплекса области глава региона называет планомерное улучшение благосостояния селян.

- Уровень заработной платы в сельском хозяйстве по итогам 2020 года достиг среднеобластного показателя - 36,8 тысячи рублей, - напоминает Артамонов. - Чтобы закрепить людей на селе, здесь создается современная, комфортная инфраструктура. Ремонтируются дороги, благоустраиваются набережные, парки и скверы, строятся жилье, детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры, детские площадки и спортивные объекты, оказывается господдержка фермерским и крестьянским хозяйствам. И мы не будем останавливаться на достигнутом. Планируем и в дальнейшем добиваться высоких результатов в социально-экономическом развитии, продолжая при этом заботиться, прежде всего, о благополучии жителей региона.