Москалькова выразила соболезнования близким погибших при взрыве в Химках

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших при взрыве, который произошел в пятницу в девятиэтажке в подмосковных Химках.

"С болью в сердце узнала о взрыве жилого дома в Химках. Это ужасная трагедия, которая привела к смерти людей в их собственных домах. Уверена, что сотрудники МЧС сделают все для спасения пострадавших, а виновные будут привлечены к ответственности", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.

Омбудсмен также выразила соболезнования родным и близким погибших. "Мы скорбим вместе с вами", - заключила она.