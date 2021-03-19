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Рубрика: Общество

На подмосковной части Лосиного острова спасли оленя

Текст: Ирина Огилько

Олень забежал в район города Королева, спасаясь от стаи бездомных собак. Его спасли сотрудники одного из институтов. Об этом сообщает телеграмм-канал национального парка Лосиный остров.

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Как рассказали в пресс-службе национального парка, по свидетельствам очевидцев, олень выбежал из леса и, двигаясь по проезжей части, оказался в жилой застройке города Королев. Оказавшись перед шлагбаумом Международного юридического института, сотрудники впустили испуганное животное и перекрыли вход собакам, обеспечив безопасность краснокнижного животного до приезда ветеринарной службы.

Сейчас олень находится на Лосиной биостанции под наблюдением специалистов. Первичный осмотр выявил рваные раны задней части бедра. На биостанции животному оказывается необходимая ветеринарная помощь.

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