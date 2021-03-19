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19.03.2021 09:40
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: В краудсорсинг-проекте "Мой "Техноград"" приняли участие более 12 тысяч москвичей

Текст: Любовь Проценко

На краудсорсинговой платформе "Город идей" завершился проект "Мой "Техноград"", посвященный развитию обучающих программ инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ. В нем поучаствовали свыше 12 тысяч человек.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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"Участники активно делились идеями - их мы получили больше 500. И не менее активно они поддерживали друг друга - за лучшие предложения было отдано 11 тысяч голосов. Опираясь на мнение горожан, мы дополним программу обучения в "Технограде"", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Москвичи оставляли свои предложения по пяти направлениям: "Цифра.Техноград" (цифровые технологии), "Сервис.Техноград" (услуги для населения), "Арт.Техноград" (креативные индустрии), "Урбан.Техноград" (городская инфраструктура), "Пром.Техноград" (промышленность).

""Техноград" - это уникальная образовательная площадка на ВДНХ, где представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным профессиям, а также специальностям будущего. Краудсорсинг-проект помог отобрать лучшие идеи по развитию комплекса", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Больше всего предложений поступило по направлению "Сервис.Техноград" - 119 идей.

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