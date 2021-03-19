Наталья Сергунина: В Москве появятся технопарки со специализацией на IT и пищевой промышленности

В Москве появятся IT-технопарки и специализирующиеся на пищевой промышленности. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина:

"Технопарки востребованы у бизнес-сообщества: доля свободных площадей на действующих объектах - менее 1,5 процента. Их резиденты получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку Правительства Москвы. В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 миллиарда рублей и создали еще 7,8 тысячи рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тысяч человек, становясь технологическим ядром города".

Проекты по созданию новых технопарков представили на форуме "Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций". Среди них IT-технопарк в Центральном административном округе. Его площадь - более 20 тысяч квадратных метров. На данный момент в столице функционирует четыре подобных объекта: технопарки "Водный стадион", "Отрадное", "Горизонт" и "Физтехпарк".

Еще одна перспективная площадка будет предназначена для высокотехнологичных производств и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Это технопарк в Зеленограде. Он строится в рамках развития специализированной территории малого предпринимательства "Зеленоград". Площадь зданий в нем тоже превысит 20 тысяч квадратных метров.

"Новое направление для инновационных площадок Москвы - пищевая промышленность. В профильном технопарке планируется разместить пищевые производства и лаборатории, фабрики-кухни, пространства для ресторанов и фуд-кортов", - сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.