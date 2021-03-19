Под Тверью найдено тело пропавшего ребенка

В Тверской области нашли тело 10-летней девочки, пропавшей 13 марта.

По информации регионального следственного управления СК РФ, 10-летняя жительница города Андреаполя 13 марта в 16:30 ушла кататься с горки на ледянке и пропала. Через дорогу от горки, где каталась девочка, участники поисков ребенка нашли детские следы, ведущие на лед реки Западная Двина.

- Следы обрывались у кромки льда, около промоины. С места происшествия следователи изъяли ледянку, гипсовые слепки следов детской обуви, - рассказали в СУ СК.

В ведомстве уточнили, что в масштабных поисковых мероприятиях было задействовано больше 30 человек. 18 марта тело ребенка было найдено в реке Западная Двина.

Следственные органы СК РФ по Тверской области устанавливают обстоятельства и причины смерти девочки. Назначены судебные экспертизы.