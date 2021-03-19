Под Воронежем три человека погибли при пожаре

Воронежские следователи расследуют обстоятельства гибели трех человек - в том числе двухлетнего ребенка, - во время пожара в селе Карандеевка.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 23.59, к моменту прибытия пожарных частный дом площадью 84 квадратных метра горел весь. Ликвидировали возгорание в 1.30, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В доме найдены три тела: 48-летнего хозяина, 36-летней женщины и ее маленького сына.

- 10-летнему мальчику удалось спастись, он у родственников. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказала представитель управления СК по Воронежской области Ольга Бовт.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).