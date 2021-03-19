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19.03.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

Полиция задержала в Подмосковье группу угонщиков автомобилей премиум-класса

Текст: Владимир Баршев
Полиция задержала банду угонщиков, похищавших автомобили премиум-класса в разных регионах России. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 13 миллионов рублей, сообщает пресс-центр МВД России.
Фото: Istock
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Трое жителей Московского региона, используя специальное техническое оборудование, проникали в салоны автомобилей и похищали их. Злоумышленники тщательно готовились к каждой краже. Они подыскивали автомашину в максимальной комплектации, после чего длительное время следили за передвижениями ее владельца, выясняли адрес его проживания и распорядок дня. Собрав необходимые сведения, соучастники выбирали подходящий момент и совершали задуманное.

Далее угонщики изменяли на иномарках идентификационные номера, легализовывали похищенные машины с использованием поддельных документов и продавали через объявления в интернете.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным сразу после совершения очередной кражи, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Установлено, что они могут быть причастны к четырем эпизодам противоправной деятельности в Московской области и соседних регионах.

Следственными подразделениями территориальных органов МВД России на районном уровне возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса - кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"В ходе обысков полицейскими изъяты устройства для несанкционированного проникновения в салоны автомашин и запуска двигателей, генераторы радиопомех и ключи зажигания. Также найдены мобильные телефоны, государственные регистрационные знаки и личные вещи граждан из похищенных иномарок. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все похищенные автомобили обнаружены", - сообщила Ирина Волк.

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