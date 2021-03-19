Приезжий устроил в Новой Москве поножовщину из-за места на парковке

Конфликт из-за места на парковке в Новой Москве завершился поножовщиной. В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что при патрулировании вверенной территории росгвардейцы получили сообщение о драке, которая происходит во дворе жилого дома на улице Борисоглебской Свободы в деревне Зверево.

Как выяснилось из рассказа очевидцев, между мужчинами возникла ссора из-за парковочного места. После словесной перепалки завязалась драка, и один из водителей вытащил из салона своего автомобиля нож и нанес несколько ударов в область поясницы другому своему оппоненту. Бил почти профессионально - метил в почку.

На место происшествия была вызвана бригада медиков. Пострадавший госпитализирован в одну из городских больниц.

Обладателя ножа обезоружили росгвардейцы. Задержан 44-летний житель Республики Калмыкия. Его передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.