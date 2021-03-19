Профилактическое отключение горячей воды в Москве не превысит 10 дней

В столичных домах отключать на профилактику горячее водоснабжение будут на 10 дней. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Отключение воды будет не более 10 суток, а вот были периоды, когда отключали на 21 день, - сказал Бирюков. - Работы по подготовке к следующей зиме начались с 9 марта, в том числе началась опрессовка теплосетей. Усиленно начнется эта работа, после остановки работы подачи теплоносителя".

Он напомнил, что отключать отопление будут, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше +8 градусов.