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Рубрика: Экономика

Профилактическое отключение горячей воды в Москве не превысит 10 дней

Текст: Ирина Огилько

В столичных домах отключать на профилактику горячее водоснабжение будут на 10 дней. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: iStock
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"Отключение воды будет не более 10 суток, а вот были периоды, когда отключали на 21 день, - сказал Бирюков. - Работы по подготовке к следующей зиме начались с 9 марта, в том числе началась опрессовка теплосетей. Усиленно начнется эта работа, после остановки работы подачи теплоносителя".

Он напомнил, что отключать отопление будут, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше +8 градусов.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва График отключений горячей воды в Москве

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