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19.03.2021 11:57
Рубрика: Общество

Психолог рассказал, как подготовиться к 1 классу родителям и детям

Текст: Ирина Огилько
С 1 апреля в столице открывается запись детей в первые классы школы. Как выбрать школу и класс, как правильно подготовить ребенка и подготовиться его родителям, рассказала "РГ" педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Варвара Лаврентьева.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Как отметила психолог, при подготовке к 1 классу можно взять за основу пословицу: "Готовь сани летом, а телегу - зимой". Поэтому подготовку лучше начать до того, как откроется запись в 1-е классы школы. Если есть возможность, стоит посетить занятия по подготовке к школе или дни открытых дверей. Необходимо заранее познакомиться с учителем, школой.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены

- Мощной поддержкой для ребенка станет положительный эмоциональный настрой родителей, - рассказывает Лаврентьева.- На это надо обратить внимание при подготовке дошкольника к переходу в 1 класс. Создайте дома комфортную среду: спокойная атмосфера, уверенность взрослых в том, что все будет хорошо, позволит будущему первокласснику с удовольствием сесть за парту. Не завышайте требования к ребенку: больше подбадривайте и радуйтесь самым маленьким его достижениям.

По словам психолога, можно заранее найти друга в классе. Это может быть друг из детского сада, который тоже идет в школу в этот класс, или тот, с кем вместе ребенок посещал спортивную секцию или просто гулял на детской площадке.

- Если вы видите, что ребенку нужна специальная помощь в адаптации, у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы, не откладывайте в долгий ящик - обращайтесь за помощью к классному руководителю и другим специалистам в школе, - говорит психолог. - Можно обратиться в наш центр, специалисты регулярно проводят занятия для детей разного возраста в онлайн-формате, где ребята могут задать вопрос психологу, прокачать разные навыки и умения, поиграть в развивающие игры. Это будет полезно и будущим первоклассникам, и их родителям.

Кстати, расписание бесплатных занятий можно найти на сайте Центра

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