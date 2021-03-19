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Рубрика: Общество

Семьи погибших при взрыве в Химках получат по одному миллиону рублей

Текст: Ирина Рыбникова

Семьям погибших при взрыве в жилом доме в подмосковных Химках выплатят по 1 миллиону рублей. Пострадавшие тоже получат денежную компенсацию, размер которой будет зависеть от тяжести полученных травм. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

"500 тысяч рублей будет выплачено гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тысяч рублей при повреждениях средней тяжести и 100 тысяч рублей будет предоставлено жителям, здоровью которых причинен легкий вред", - рассказала Фаевская.

Напомним, при взрыве газа в многоквартирном доме Химок погибли трое и пострадали семеро человек.

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Химках
В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Химки

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