Сергей Собянин: Московские технопарки обеспечивают работой свыше 67 тыс. человек

Главным направлением для технологической революции будущего назвал развитие технопарков мэр Москвы Сергей Собянин. Один из них - технопарк "Модуль" - глава столицы посетил сегодня с зампредседателя правительства РФ Юрием Борисовым.

"Мы продолжаем в Москве поддерживать и развивать технопарки, - рассказал Собянин. - Их в городе уже более 40 и работает там 67 тысяч человек. Это, в основном, молодые люди: разработчики, инженеры, дизайнеры, которые создают новые виды продуктов. Мы им обеспечиваем льготы по налогу на имущество, на прибыль, на землю и вообще помогаем организационно таким структурам появляться. Очень хорошо, что такие структуры появляются на стыке государственных интересов и частных".

В технопарке "Модуль" производится продукция для авиации, космоса, медицины и других высокотехнологичных отраслей. "Несмотря на то, что в этом технопарке множество частных компаний, здесь участвует и государство своими инвестициями, вложениями, министерство промышленности, ФМБА. Это, конечно, большой симбиоз, позволяющий делать эффективные проекты мирового уровня. Это действительно будущее для разработки новых технологий, технологий для авиации, космонавтики, промышленности, медицины", - сказал Собянин.

Свои производства и исследовательские подразделения в "Модуле " разместили 18 высокотехнологичных компаний, в которых трудятся 695 человек. В частности, предприятие выпускает мощные цифровые процессоры для искусственного интеллекта и цифровой обработки сигналов, применяемые практически во всех областях использования сложной электроники.

Создана в этом технопарке и лаборатория медицинского искусственного интеллекта, оснащенная суперкомпьютерами. Уникальные вычислительные мощности лаборатории могут использоваться для реализации проектов в области искусственного интеллекта в любых отраслях. С лабораторией могут сотрудничать стартапы, средние технологические компании и крупные игроки быстро растущего рынка нейросетей, либо компании, заинтересованные в проведении сложных научно-исследовательских и коммерческих расчетов.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова рассказала про использование нейросетей в работе медицинских учреждений: "Федеральное медико-биологическое агентство совместно с министерством промышленности и торговли начали межведомственное взаимодействие по созданию медицинских систем искусственного интеллекта на основе отечественной радиоэлектроники и микроэлектронных продуктов. За 2020 год удалось прежде всего создать нейросеть для распознавания образов медицинских приборов. Начали мы нашу работу с компьютерной томографии легких по борьбе с новой коронавирусной инфекцией".

Общая выручка резидентов и арендаторов "Модуля" - порядка 2,8 млрд рублей в год, а средняя зарплата работников - 121 тысячи рублей в месяц.

Статус технопарка "Модулю" присвоен правительством Москвы в 2016 году. За последние пять лет в его модернизацию вложено 519 миллионов рублей - 25% этих средств мобилизовано за счет предоставленных городом налоговых льгот (132 млн рублей) и субсидии на развитие имущественного комплекса (5,9 млн рублей).

Осенью прошлого года НТЦ "Модуль" ввел в эксплуатацию новую линию по производству компонентов нейросетевого программно-аппаратного комплекса Neuromatrix и других продуктов. В конце 2020 года была завершена модернизация производственного цеха площадью 800 кв. м.

Технопарки - новый облик промышленности Москвы. Это не только качественные производственные, лабораторные и офисные помещения, но и мощная лабораторно-производственная и испытательная база. В технопарках открыто более 100 центров коллективного пользования оборудования, 45% которых являются объектами научно-исследовательской инфраструктуры. В частности, резиденты технопарков могут воспользоваться дорогостоящим и уникальным оборудованием:

ресурсных центров НИЦ "Курчатовский институт", включающих оборудование для проведения широкого спектра измерений, исследований, технологических работ;

технологического центра коллективного пользования технопарка "Слава" по направлению "Нанотехнологии и наноматериалы";

центра сертификации технопарка "Агат", обеспечивающего проведение испытаний качества и стойкости продукции;

и иных инжиниринговых центров, чистых комнат и центров прототипирования.

Объем инвестиций в развитие московских технопарков в 2016-2019 годы составил более 37 миллиардов рублей. Городские меры поддержки технопарков включают налоговые льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. В ряде случаев предоставляются также субсидии на развитие имущественного комплекса технопарка.

Применение налоговых льгот позволяет технопаркам и их резидентам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25% по сравнению с "обычным" уровнем.

Общий объем льгот за 4 года составил 4,5 млрд рублей. Таким образом, на 1 рубль налоговых льгот со стороны города приходится 8 рублей частных инвестиций.