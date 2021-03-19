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19.03.2021 17:06
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после взрыва газа в многоэтажке в Химках

Текст: Иван Петров
Подмосковные следователи возбудили и уже приступили к расследованию уголовного дела по факту взрыва в жилом доме в Химках.

По данным Главного управления СК по Московской области, вследствие хлопка бытового газа обрушились перекрытия 8 и 9 этажей многоэтажного дома. После этого последовало возгорание пяти квартир в этом доме. "В ходе тушения пожара и разбора завалов были обнаружены тела троих человек, один из них ребенок", - сообщили в подмосковном главке СКР, уточнив, что под завалами могут еще находиться люди (ситуация по состоянию на 13.00 19 декабря).

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Расследование ведется по статье Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов. Устанавливаются все обстоятельства", - заключили в Следственном комитете.

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