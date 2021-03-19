СК возбудил дело после взрыва газа в многоэтажке в Химках

По данным Главного управления СК по Московской области, вследствие хлопка бытового газа обрушились перекрытия 8 и 9 этажей многоэтажного дома. После этого последовало возгорание пяти квартир в этом доме. "В ходе тушения пожара и разбора завалов были обнаружены тела троих человек, один из них ребенок", - сообщили в подмосковном главке СКР, уточнив, что под завалами могут еще находиться люди (ситуация по состоянию на 13.00 19 декабря).

Расследование ведется по статье Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов. Устанавливаются все обстоятельства", - заключили в Следственном комитете.