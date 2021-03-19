Собянин: Благоустройство острова Балчуг - самый крупный проект благоустройства этого года

В своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что еще в прошлом году город планировал благоустроить остров Балчуг. Пандемия вынудила отложить эти планы на 2021 год. И вот, весной-летом этого года, пишет мэр: "Новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космо­­дамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер".

Объясняет так, почему это важно: "Необходимость в благоустройстве на Балчуге просто бросается в глаза. Хотя он находится в двух шагах от Кремля и Зарядья, улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов. Некомфортно всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки".

В ходе благоустройства территорию Балчуга условно разделят на историческое и современное пространство. Тротуарами "внутри" острова - на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных - по большей части пользуются местные жители и офисные работники. Движение по ним спокойное и неторопливое. Таким оно должно оставаться и впредь. Нужно лишь привести эти тротуары в порядок и добавить мест отдыха с классическими московскими лавочками.

На набережных у воды гуляют туристы, а горожане катаются на самокатах и велосипедах. Там городское пространство могло бы выглядеть более ярко и современно.

На острове станет больше зелени, газонов и цветников. Среди новых деревьев - европейские липы "Паллида", красные клены, вязы "Лобел", декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен.

Новые зеленые насаждения придадут свежий облик променадам и станут естественной преградой, которая защитит пешеходов от пыли проезжей части.