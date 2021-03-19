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Рубрика: Происшествия

Тела двух женщин и младенца найдены в припаркованном автомобиле в Туле

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле в припаркованном около дома автомобиле найдены тела двух женщин и полугодовалого ребенка. По факту обнаружения трех человек без признаков жизни возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: kino-teatr.ru
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Автомобиль Dodge Caravan, в котором накануне вечером нашли погибших, был припаркован возле одного из домов на улице Болдина. В салоне находились две женщины 33 и 35 лет, предположительно подруги. Вместе с ними был шестимесячный ребенок.

- По предварительным данным, могли отравиться токсичными веществами, выделившимися в результате неправильной работы двигателя, - пояснила "РГ" официальный представитель прокуратуры области Ирина Бацейкина.

Следователями осмотрено место происшествия, назначены необходимы экспертизы, допрашиваются свидетели.На место выезжали руководитель СУ СК по региону Владимир Усов и и.о.облпрокурора Антон Шелепанов. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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