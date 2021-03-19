В Ярославле мать спасла ребенка от сошедшей с крыши лавины

Жительница Ярославля успела вовремя оттащить ребенка от места, на которое с крыши рухнула снежно-ледяная глыба.

Видеозапись инцидента, сделанная в жилом комплексе в Дзержинском районе города, была размещена в соцсети. Она зафиксировала, что только благодаря хорошей реакции женщины, вовремя увидевшей сползавшую с крыши снежную глыбу и оттащившей игравшего возле дома малыша, ребенок остался невредим. Снежно-ледяная масса упала именно туда, где секунду назад стоял мальчик.

В связи с произошедшим прокуратура Ярославской области организовала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий, в том числе в части своевременной очистки крыш от снега и наледи, - сообщила официальный представитель надзорного ведомства Яна Смирнова.

По ее словам, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.