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19.03.2021 11:54

В Калуге назвали лауреатов премии "Человек года-2020"

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в церемонии награждения победителей премии "Человек года - 2020".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Основная цель премии - популяризация личностей, внесших наибольший вклад в развитие социально-экономической и культурной сферы города Калуги. Претендовать на премию могут горожане, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли и имеют общественное признание деловых и личностных качеств.

В финал премии вышли 36 соискателей в 12 номинациях. В ходе онлайн - голосования свои голоса за них отдали более 23 тысяч калужан. Победители были выбраны решением жюри конкурса.

Юрий Моисеев вручил награду победителю в сфере социальных медиа и СМИ Ольге Смыковой, журналисту газеты "Калужская неделя".

Фото: Калужская городская дума
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В 2020 году Ольга стала лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда поддержки независимых и местных СМИ "Правда и справедливость" за серию публикаций о замене лифтов в многоквартирных домах, благодаря которым дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Ольга одна из первых в своих публикациях обратила внимание на проблему распространения снюса среди подростков и держала тему на контроле. В результате совместной работы СМИ и молодежного парламента области распространение снюса в регионе остановлено.

Победу в номинации "благотворительность и социальное партнерство" одержала член второго созыва Молодежной палаты при городской думе Калуги Людмила Бауэр, куратор проекта поддержки детей с диабетом "Школа сладкой жизни".

Фото: Калужская городская дума
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"От имени депутатов городской думы и от себя лично поздравляю финалистов и победителей премии, благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении конкурса, - обратился к собравшимся Юрий Моисеев. - Все двенадцать номинаций премии касаются каждого из нас. Мне досталась очень ответственная и важная номинация - социальные медиа и СМИ. Прошедший год выдался непростым, из-за пандемии мы жили в состоянии неопределенности и тревоги. Эта нестандартная ситуация показала нам замечательные качества людей, настоящих героев, тех кто был на передовой борьбы с вирусом: медиков и волонтеров. С риском для жизни врачи спасали людей, волонтеры помогали всем нуждающимся. В нашей стране годом волонтера был объявлен 2018 год, но фактически им стал 2020. В этот непростой период было важно с одной стороны информировать людей, с другой - не запугать, вселить надежду, и в то же время не расслабить. Именно в этой ситуации огромную роль сыграли средства массовой информации, честь и хвала тем из них, кто сумел выдержать эту грань".

Глава городского самоуправления пожелал всем победителям и финалистам премии здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений в труде на благо Калуги.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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