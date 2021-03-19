В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме

В подмосковных Химках прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме, передают источники ТАСС в экстренных службах.

В МЧС подтвердили взрыв и разрушения в жилом доме.

Взрыв раздался на восьмом этаже дома на Зеленой улице. Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва. На место выехали оперативные службы.

По предварительным данным, взрыв привел к серьезным повреждениям и пожару. Горят пять квартир, повреждены балконы, выбиты стекла. Под завалами могут находиться два ребенка. Подробности ЧП уточняются.