В Подмосковье задержаны наркодилеры с килограммом марихуаны

Во время проверки транспортного средства в Подмосковье полицейские задержали наркодилеров: 56-летнего жителя Смоленской области и 46-летнего жителя Москвы. В багажнике авто нашли четыре пакета с веществом растительного происхождения.

Затем был осмотрен частный дом одного из задержанных. "В помещении, оборудованном под парник, обнаружено 34 горшка с растениями, по визуальным признакам напоминающими коноплю, и пакет с аналогичным веществом", - рассказала начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе лабораторной проверки выяснилось, что изъятые образцы являются наркотическим средством каннабисом, то есть марихуаной, общей массой около килограмма. Полицейские предполагают, что житель Смоленской области причастен к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Коломенского и Воскресенского городских округов. Возбуждено уголовное дело.