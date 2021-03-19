В Воронеже девятиклассник отравился алкоголем в школе

Прокуратура Коминтерновского района Воронежа начала проверку отравления ребенка алкоголем в гимназии №№ 2.

- Проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних как в самом образовательном учреждении, так и в органах системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.

Инцидент в гимназии произошел накануне 8 марта. Девятиклассники принесли в класс три бутылки спиртного, после их распития одному из учеников стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.

Собственную проверку проводит и городское управление образования.

- У учащегося девятого класса выявили признаки отравления. Администрация школы вызвала скорую помощь и оповестили родителей ученика. Администрация школы и управление образования проводят внутреннюю проверку, - рассказали "РГ" в пресс-службе мэрии.