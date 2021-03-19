В Воронеже прошел фестиваль "Re:Форма танца"

В сравнении с собратьями "Re:Форма танца" ведет себя скромно, но наособинку. Он ведь появился на свет в городе Платоновского фестиваля Воронеже, где афиша современного танца удивляла Уэйном МакГрегором, Анжленом Прельжокажем и прочими небожителями. "Re:Форма танца" понимает, что вместе с Платоновским делает общее дело, но при скромной смете задача у него другая: пригласить на постановки в воронежский Театр оперы и балета российских хореографов и лучшие сочинения оставить в афише, дав импульс собственной труппе. А в итоге, поддержать конкретным делом отечественного производителя.

Ко второму по счету фестивалю (прошлый год был пропущен по понятным причинам) обрисовались его главные качества; он не диктует правил, снабжен образовательной программой лекций и мастер-классов, принимает все жанры кроме скучного. И, предоставляя "в работу" артистов государственного театра, приветствует профессионалов, невзирая на послужные списки. Подход завязан на персоне лидера фестиваля, экс-солиста балетной труппы Александра Литягина - он имел неосторожность справиться с обязанностями худрука балета и теперь крутится как белка в колесе на посту худрука всего театра. Он - пример артиста, накопившего в своей жизни критическую массу "Дон Кихотов" и "Лебединых озер", и решившего строить счастье своими руками. Российский современный танец, не избалованный приглашениями в большие театры, только того и ждал.

За четыре дня балетная труппа Воронежского ТОБа показала пять одноактных премьер. Для разогрева в первый вечер представили два отделения с миниатюрами, большую часть которых уже представляли публике, в основном на фестивале "Контекст. Диана Вишнева" и в трансляции балетмейстерских премьер пермского конкурса "Арабеск". Командированный из Екатеринбурга в дружественный Воронеж Игорь Булыцын повторил "Астматический этюд", сканирующий стиль худрука Урал-балета Вячеслава Самодурова. Битву мужского и женского рассматривали солистка Большого театра Марианна Рыжкина ("LAST") и звезда российского современного танца Софья Гайдукова ("Арлекинада. New"). Но гораздо лучше "М" и "Ж" выглядели по отдельности. На недосягаемый прежде уровень подняла хореографию Павла Глухова прима Воронежского театра Диана Кустурова (незамысловато - "Women"). А хореограф Константин Матулевский нашел своего идеального исполнителя в лице артиста Воронежского Камерного театра Игоря Прудского ("Сумерки свободы").

Давно оформленные связи танца с интеллектуальной заумью, русской литературой и античным мифом определяли второй вечер премьер. За заумь отвечал Константин Кейхель в монотонном черно-белом "Следе" на монотонную музыку Владимира Мартынова. За русскую литературу - "Donem incognitum" Дениса Постоева и Александра Литягина на музыку внезапно веселого Альфреда Шнитке: авторы "озирали всю громадную несущуюся жизнь" вслед за Гоголем в духе отечественных литературных балетов от "Анюты" до "Дамы с собачкой". Самым любопытным оказался античный миф "Лета" артистов Камерного театра Ольги Рыжковой и Олега Петрова, навороживших в тревожных алых софитах и автономных квадратах танца свой особый мир.

В итоге фестиваль "Re:Форма танца" при скромных затратах обогатил афишу Театра оперы и балета, показав новому поколению артистов и зрителей не единое "Лебединое ..". Утвердил славу Воронежа как города передовых взглядов - Платоновского фестиваля, Камерного театра Михаила Бычкова и Театра оперы и балета с "Re:Формой танца". Ненавязчиво показал коллегам из академических монстров необъятной родины, что российские хореографы при правильном употреблении способны к работе с традиционными труппами - всем на пользу.