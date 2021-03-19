За зиму в столице выпало 174 см снега

В зимний период в Москве выпало 174 см снега, и, несмотря на непростые условия, коммунальные службы справились с уборкой. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24".

Как отметил заммэра, нормой для Москвы является 150 см снега за зиму, минувшей зимой выпало 174 см. "В феврале двойная норма месячная легла на улицы Москвы. Нам надо было сделать все необходимое, чтобы город работал и жил, чтобы дорожная сеть была почищена, - рассказал Бирюков. - Особенные испытания пришлись на 12-14 февраля, когда почти 45 см выпало. Тогда были приняты меры, работало более 15 тыс. единиц различной снегоуборочной и вывозящей техники, порядка 115 тыс. человек работали в круглосуточном режиме, работали вручную, убирали дворовые территории. Организованы были пункты обогрева, пункты питания и другие. С задачей коммунальные службы справились".

По словам заммэра, теплосистема Москвы также сработала достойно и город избежал сбоев в подаче тепла.