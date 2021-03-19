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19.03.2021 14:39
Рубрика: Экономика

В ТОР "Свободный" будет создан газохимический кластер

Текст: Иван Черноусов
Заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил город Свободный и одноименный ТОР, ознакомился с ходом строительства логистической и транспортной инфраструктуры, возведением жилья и социальных объектов в рамках рабочей поездки в Амурскую область.
Фото: dfo.gov.ru Фото: dfo.gov.ru
Фото: dfo.gov.ru

Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В ТОР "Свободный" создается газохимический кластер. Здесь строятся крупнейшие предприятия - Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) и Амурский газохимический комбинат (АГХК).

Проект строительства АГПЗ ведет компания "Газпром переработка Благовещенск". На заводе из природного газа Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающего по газопроводу "Сила Сибири", будут извлекаться ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности - гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. Поставки переработанного газа пойдут в Китай.

В рамках поездки Юрий Трутнев ознакомился с развитием социальной инфраструктуры города Свободного. Для сотрудников АГПЗ в городе строится жилой микрорайон. Вместе с новыми домами к 2024 году здесь появятся школа, детский сад, поликлиника, спорткомплекс, центр культуры с концертным залом. Будут построены объекты коммунальной инфраструктуры.

Социальные объекты в Свободном возводятся с помощью финансирования по линии "Единой субсидии". С использованием средств федерального бюджета построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь спортивного объекта составляет порядка 2 тыс. кв. метров. В комплексе расположены спортивный и тренажерный залы, зал для занятия фитнесом, методические кабинеты. Предусмотрен подъёмник для обеспечения доступа на все этажи маломобильных групп населения. На прилегающей территории размещён стадион с покрытием из резиновой крошки, площадки для воркаута, подготовки и сдачи норм ГТО.

Еще одним пунктом осмотра стала площадка строящегося путепровода через Транссибирскую железную дорогу. Новый путепровод будет обеспечивать основной трафик городского движения между районом "Залинейный" и центральной частью города Свободного. На объекте задействованы 12 единиц техники, работают 65 специалистов. Строительство планируется завершить до конца текущего года.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Юрий Трутнев посетил строительную площадку транспортно-логистического терминала "Каникурган" в зоне пограничного автомобильного моста через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Как пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов, транспортно-логистический комплекс станет одним из самых крупных на Дальнем Востоке. Проект реализует группа компаний "РЕГИОН". Инвестиции на первом этапе составят порядка 7 млрд рублей. На втором этапе планируется построить "Сухой порт" на железнодорожной станции Березовка для обеспечения связи проекта с Транссибирской железной дорогой, также в планах - создание современного контейнерного терминала.

Вице-премьер ознакомился с ходом строительства мостового перехода через реку Зея в Благовещенск. Техническая готовность объекта составляет 18%. По словам строителей, полностью мостовой переход будет построен в конце следующего года.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура ДФО

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