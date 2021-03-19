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19.03.2021 12:18

В Якутске обсудили роль университетов в развитии макрорегионов

Текст: Владимир Таюрский
В Якутске по инициативе Северо-Восточного федерального университета проходит форум "Университеты и развитие геостратегических территорий России". Руководители ведомств, Российской академии наук, губернаторы, ректоры всех десяти федеральных университетов и первые лица корпораций обсуждают задачи и возможности взаимодействия науки, индустрии и государства на пути достижения национальных целей.
Фото: Северо-Восточный федеральный университет Фото: Северо-Восточный федеральный университет
Фото: Северо-Восточный федеральный университет

Оценивая выбор площадки, программный директор форума, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Евгений Сженов отметил, что мероприятие не случайно проходит вдалеке от столиц, но с живым участием ключевых лиц, принимающих решения.

- Встреча в СВФУ - это та необходимая кооперация российского научного сообщества, университетов, ведущих компаний. Она сейчас очень нужна. Задачи, обозначенные президентом, правительством, курирующим вице-премьером Дмитрием Чернышенко, важно решать в диалоге с регионами, особенно, когда мы говорим о развитии геостратегических территорий, -подчеркнул Евгений Сженов.

В ходе пленарной дискуссии и на других площадках форума немало внимания было уделено роли СВФУ в развитии приоритетных геостратегических макрорегионов - Арктики и Дальнего Востока, а также собственно Якутии. Это не столько дань уважения принимающей стороне, сколько осознание того, что Север становится драйвером развития российской науки и экономики.

Президент РАН Александр Сергеев обратил внимание на то, что Россия в течение последних десяти лет не улучшает свое положение в глобальном рейтинге инновационного развития стран:

- Мы заждались серьезного продвижения в этом направлении. Это говорит о том, что мы должны понять, с помощью чего можем двигаться вперед.

Фото: Северо-Восточный федеральный университет

Он подчеркнул, что конкурентное будущее страны однозначно должно формироваться через научно-технологическое развитие, через развитие научно-технологических форпостов, "одним их которых точно может стать Якутия". Президент РАН выделил три глобальных направления, которые могут обеспечить прорывное развитие науки и технологии в республике - это минерально-сырьевые ресурсы, изучение и использование холода в научно-практических целях, также социально-демографический потенциал северного региона.

- В Якутии уже сегодня используются современные методы в освоении месторождений, в том числе в геологоразведке. С этой точки зрения потенциал региона огромен. Большие возможности для развития технологий предоставляет изучение холода и его применение в научно-практических целях, в том числе испытание техники в экстремальных условиях. Холод - это уникальное богатство Якутии. Сейчас очень многие технологии, будь это материалы или живые системы, связаны с испытаниями в экстремальных условиях. С этим может быть связано очень серьезное развитие, - подчеркнул ученый.

Особого внимания, по его словам, достойны качество жизни и возможности, которые предоставляет республика для самореализации человека. Александр Сергеев резюмировал, что все эти факторы в совокупности - хорошее обоснование того, что Якутия может стать геостратегически прорывным регионом, форпостом в плане научно-технологического развития страны.

Многие выступления на форуме были посвящены задачам объединения усилий федеральных вузов, академической науки и региональных властей в научном сопровождении комплексного развития регионов.

- Мы между собой обсуждаем многие вопросы коллаборации, координации и взаимодействия. Разрабатываем различные программы обмена, сетевые программы, проводим спортивные и научные мероприятия. Каждый федеральный вуз своеобразен и успешен. На федеральные университеты возложена большая ответственность - быть драйвером развития макрорегиона, сейчас нам нужно консолидироваться, - заявил ректор СВФУ Анатолий Николаев.

С целью налаживания такого взаимодействия в 2019 году на базе СВФУ по инициативе главы РС(Я) Айсена Николаева был создан Научно-образовательный центр "Север: территория устойчивого развития". Он объединил институты фундаментальной, академической науки и университеты в партнерстве пяти субъектов: Якутии, Камчатки, Магаданской области, Сахалина и Чукотки. Пока идет притирка, поскольку в орбиту центра вовлечены многие структуры с различными интересами. Но программа НОЦ "Север", выстроенная для комплексного ответа на вызовы природного и антропогенного характера, уже начала работать.

Фото: Северо-Восточный федеральный университет

- Мы отчетливо понимаем, что будущее не за сырьевой моделью развития Арктики и Дальнего Востока, а за приоритетом социальных и экологических аспектов. При этом экстремальные природно-климатические условия, очаговый характер промышленного освоения, зависимость жизнедеятельности от северного завоза, уязвимость экологических систем обуславливают необходимость проведения комплексных, прикладных научных исследований в регионе, дальнейшей интеграции науки и практики, - отметил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников.

Своим видением целей и возможностей многостороннего взаимодействия и влияния на развитие территорий поделились ректоры вузов, руководители регионов, корпораций, федеральных ведомств.

- Собравшись здесь, мы решаем задачи, благодаря которым университеты должны стать опорой для регионов. В зону ответственности СВФУ входят два стратегически важных региона - северо-восток и почти половина сухопутной части арктической территории России. Сегодня уже прозвучало предложение проводить подобный форум ежегодно. Надеюсь, положительный опыт, который мы обретем в этом году, будет перенесен и на следующий, - подытожил ректор СВФУ Анатолий Николаев.

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