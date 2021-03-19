В Якутске создадут приемные семьи для ментальных инвалидов

В Якутске будет реализован первый в России проект сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.

Проект нацелен на развитие стационарозамещающих технологий при обслуживании инвалидов, сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии.

Предусматривается, что в одном здании будут специально оборудованы квартиры для сопровождаемого проживания 12 ментальных инвалидов, которые перейдут сюда из стационаров. Кроме того, будет организовано сопровождаемое проживание на дому 18 ментальных инвалидов, никогда не получавших стационарного обслуживания.

Стоит отметить, что проект является логичным продолжением политики местных властей по отношению к людям, требующим ухода. В республике с 2013 года при поддержке государства действуют приемные семьи для пожилых людей. В нынешнем году власти региона приняли решение о размещении таких семьях не только пожилых граждан, но и инвалидов первой и второй групп.

- А следующий шаг - это развитие стационарозамещающих технологий для ментальных инвалидов через сопровождаемое проживание. Апробация на территории республики пилотного проекта с финансовым обеспечением АО "ВЭБ.ДВ", безусловно, придаст импульс по масштабированию и тиражированию таких практик, создаст предпосылки для активного вовлечения общественных организаций, - отметила глава социального ведомства Якутии Елена Волкова.

Проект будет реализован с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2024-го. Исполнителем выступает ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" (г. Санкт-Петербург) при инвестировании АО "ВЭБ.ДВ".

Проект реализуется в рамках исполнения подписанного в 2019 году соглашения о сотрудничестве между правительством Якутии и ВЭБ.РФ.