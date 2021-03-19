В Якутске создадут приемные семьи для ментальных инвалидов

Новости

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у "Аэрофлота" 250 млн рублей 11:30
На Киевском вокзале в Москве изменят навигацию 11:29
"Ротор" объявил об отставке главного тренера 11:28
Жителю Волгограда вынесли приговор за нападение с ножом на участкового 11:25
Курганские налоговики закроют офисы в районах с нестабильным интернетом 11:25
Минфин рассказал о возврате налога на движимое имущество бизнеса 11:09
В Петрозаводске против агрессивного пациента больницы применили оружие 11:05
Абрамченко: Мы должны быть готовы к пропуску половодья 11:04
В Петербурге грабитель напал на магазин с игрушечным пистолетом 11:02
В Тибете произошло мощное землетрясение 11:02
Путин обсудил на совещании Совбеза РФ борьбу с оргпреступностью 10:55
Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в Химках 10:52
Премия "Оскар" пройдет в оффлайн-формате 10:50
Строительство двух атомных подлодок для ВМФ РФ начнется в 2021 году 10:43
Названы бойцы, которые подерутся за вакантный титул Нурмагомедова 10:41
В Геленджике завели дело о создании экстремистской группировки 10:37
Актер Виталий Стремовский умер от коронавируса 10:36
Правительство Финляндии стало объектом масштабной травли в интернете 10:35
Пожизненно осужден тюменец, убивший свою семью из-за наследства 10:34
Канал HBO начал работу еще над тремя спин-оффами "Игры престолов" 10:27
Под Воронежем три человека погибли при пожаре 10:22
Пожарные потушили условный пожар на стратегическом объекте 10:21
В Петербурге скончался режиссер Александр Кривонос 10:21
Резкие высказывания Байдена не обсуждались на встрече членов Совбеза ООН 10:21
Памятник Кобзону поставят в сквере на Оружейном переулке в центре Москвы 10:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
19.03.2021 11:09
Рубрика: Общество

В Якутске создадут приемные семьи для ментальных инвалидов

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске будет реализован первый в России проект сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.

Проект нацелен на развитие стационарозамещающих технологий при обслуживании инвалидов, сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии.

Предусматривается, что в одном здании будут специально оборудованы квартиры для сопровождаемого проживания 12 ментальных инвалидов, которые перейдут сюда из стационаров. Кроме того, будет организовано сопровождаемое проживание на дому 18 ментальных инвалидов, никогда не получавших стационарного обслуживания.

Уральский вуз запустит курс по производству одежды для инвалидов

Стоит отметить, что проект является логичным продолжением политики местных властей по отношению к людям, требующим ухода. В республике с 2013 года при поддержке государства действуют приемные семьи для пожилых людей. В нынешнем году власти региона приняли решение о размещении таких семьях не только пожилых граждан, но и инвалидов первой и второй групп.

- А следующий шаг - это развитие стационарозамещающих технологий для ментальных инвалидов через сопровождаемое проживание. Апробация на территории республики пилотного проекта с финансовым обеспечением АО "ВЭБ.ДВ", безусловно, придаст импульс по масштабированию и тиражированию таких практик, создаст предпосылки для активного вовлечения общественных организаций, - отметила глава социального ведомства Якутии Елена Волкова.

Проект будет реализован с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2024-го. Исполнителем выступает ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" (г. Санкт-Петербург) при инвестировании АО "ВЭБ.ДВ".

Проект реализуется в рамках исполнения подписанного в 2019 году соглашения о сотрудничестве между правительством Якутии и ВЭБ.РФ.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 9699 случаев COVID-19 в 85 регионах
Центробанк отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК Банка"
Байден покинул встречу с журналистами после вопроса о разговоре с Путиным
Кипр разрешил въезд россиянам с 1 апреля без карантина
Британцы усомнились в психическом здоровье президента США
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова