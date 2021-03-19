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19.03.2021 04:57
Рубрика: Власть

В Надеждинском районе Приморья ввели режим ЧС из-за вспышки чумы свиней

Текст: Ольга Журман

В Надеждинском районе Приморского края введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней в местном хозяйстве поселка Новый, сообщается на сайте администрации.

В Приморье обнаружен вирус африканской чумы свиней

Установлены дезбарьеры на выезде из поселка, проводится изъятие скота. В ближайших к Новому селах: Соловей Ключ, Ключевой, селе Вольно-Надеждинское, поселке Западный, селе Прохладное запрещено проводить продовольственные ярмарки открытого типа, продавать свиней и их мясо.

Власти района также просят местных жителей сообщать в ветстанцию о случаях возникновения подозрительных заболеваний или падежа свиней.

В начале марта власти сообщали о ликвидации очагов африканской чумы свиней в Ольгинском районе и Октябрьском округе Приморья.

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