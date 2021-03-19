Глава МВД наградил полицейских за спасение людей во время снежной бури

Беда произошла в феврале в Оренбургской области, когда случилась настоящая снежная буря, причем в День Защитника Отечества.

В полицию Новоорского района сообщили о дорожно-транспортном происшествии в районе села Тасбулак. Прибывший экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Анатолия Корецкого и лейтенанта полиции Дарбека Шукумова увидел, что на дороге образовался снежный затор. Это было не обычное ДТП, случившееся по вине кого-то из участников движения. Произошел транспортный коллапс - около 30 автомобилей не могли продолжать движение из-за сильной бури.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские оперативно оценили обстановку и сформировали колонны по несколько машин в каждой. Один из инспекторов бежал впереди и указывал водителям безопасное направление, а второй на патрульном автомобиле замыкал колонну. Некоторые машины приходилось выталкивать из сугробов. Позже на подмогу прибыл еще один экипаж ДПС. Спустя 4,5 часа трассу удалось освободить. При этом действовали сотрудники полиции в экстремальных условиях - при минимальной видимости, порывистом ветре и температуре воздуха -34 градуса. К сожалению, оба офицера получили обморожения.

Ирина Волк подчеркнула, что именно благодаря своевременно предпринятым мерам, решительным и профессиональным действиям госавтоинспекторов в экстренной ситуации предотвращены тяжелые последствия снежного плена, спасены десятки жизней людей.

Героический поступок полицейских не остался незамеченным. Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Новоорскому району Оренбургской области Анатолия Корецкого и Дарбека Шукумова медалью МВД России "За смелость во имя спасения".