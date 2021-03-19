Новые стандарты качества НПО "Искра" застрахуют от ненадежных поставщиков

Эта и другие инициативы пермских промышленников будут представлены на VI Пермском инженерно-промышленном форуме 15-16 апреля.

На площадке ПАО НПО "Искра" состоялось совещание системы менеджмента качества с предприятиями-смежниками и представителями отдела ведомственной приемки Уральского управления ООО "Газпром газнадзор". Представители предприятий рассмотрели вопросы реализации дорожной карты в интересах ПАО "Газпром", исполнение принятого плана финансового оздоровления предприятия, нивелирование рисков переноса сроков поставки газоперекачивающих агрегатов и повышение удовлетворенности потребителей продукции "Искры".

Особое внимание на совещании было уделено новому формату взаимоотношений с компаниями-смежниками. Чтобы процедура работы с ними стала более открытой и эффективной, в марте 2021 года ПАО НПО "Искра" вводит рейтинг предприятий-смежников. В пресс-службе организации подчеркнули, что введение рейтинга поможет компаниями, связанным с ними в производстве, понять, что им нужно доработать, чтобы стать эффективнее. Это, в свою очередь, положительно скажется на всей промышленности Пермского края.

"Рейтинг смежников (ABC-анализ) введен для нас, чтобы застраховать нашего заказчика от работы с ненадежным поставщиком, некачественных поставок и срывов сроков. ABC-анализ позволяет классифицировать компании по трем направлениям: качество, сроки, стоимость, и эффективно выстроить кооперацию. Таким образом, А - это наиболее ценные смежники, зарекомендовавшие себя ранее, В - надежные поставщики, которые совершенствуют свою работу, а С - ненадежные поставщики", - рассказали в пресс-службе ПАО НПО "Искра".

Стандарты качества, по словам руководства ПАО НПО "Искра", на предприятии повышаются ежегодно.

"Наша задача - сохранять и повышать эти стандарты и распределять их по всей кооперации. Таким образом удается сохранить и развивать высокотехнологичное производство, научный, технический и кадровый потенциал, развивать инновационную деятельность, создавать позитивный социальный климат в Пермском крае", - отметили в компании.

На предприятии будет усовершенствован контроль при логистике и приемке грузов, введена электронная проверка сопроводительной документации на защищенном FTP-сервере, проведены встречи с представителями эксплуатирующих организаций для получения обратной связи и корректировки работы в действующих и будущих проектах. Специалисты "Искры" также проведут моделирование и анализ статистики по проектам с целью нивелирования различных рисков.

Об инновациях в производстве и мерах поддержки бизнеса расскажут в рамках предстоящего Пермского инженерно-промышленного форума. Это традиционное мероприятие Прикамья, которое объединяет промышленников, научное сообщество, высокотехнологичный бизнес и органы власти для презентации и обсуждения новейших наработок, главных проектов и лучших достижений в индустриальной сфере. Форум является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспертов и практиков индустриального развития, федеральных и региональных органов власти, представителей общественности и молодежи.

Форум проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций. Программа предстоящего форума, который состоится 15-16 апреля 2021 года в Перми, сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны.

В рамках экспозиционной программы будет впервые представлен ряд уникальных решений и разработок по направлениям промышленной кооперации, цифровизации, углубленной разработки новых высокотехнологичных продуктов, наращивания кадрового потенциала и диверсификации экономики.