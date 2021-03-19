"Рубин" неожиданно проиграл на своем поле "Химкам"

В одном из последних матчей 23-го тура чемпионата России "Рубин" принимал "Химки". Сильнее оказались гости (3:1), нанесшие казанскому клубу первое поражение с начала декабря.

Подмосковная команда повела в счете до перерыва: на голы Резиуана Мирзова и Павла Могилевца хозяева ответили лишь точным ударом Джордже Деспотовича. "Рубин" пытался вырвать хотя бы ничью, но все решил гол Ильи Кухарчука на 75-й минуте.

Благодаря победе, "Химки" опередили "Краснодар" и с 35-ю набранными очками вышли на девятое место. "Рубин" же остался восьмым (37 очков).

В параллельном матче "Сочи" ожидаемо легко победил "Тамбов": хозяева забили пять безответных мячей. Дубль оформил Антон Заболотный, еще по мячу в свой актив записали Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов. Таким образом, сочинцы с 40 очками поднялись на четвертое место. Столько же набрал "Локомотив", но у "железнодорожников" преимущество по дополнительным показателям.