В Прикамье при пожаре погибла семья из четырех человек

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, пожар произошел в селе Перемское Добрянского городского округа. Во время его тушения в доме были обнаружены тела мужчины и женщины, а также их несовершеннолетних детей 2017 и 2020 годов рождения. Еще один ребенок, семилетняя девочка, проживавшая в сгоревшем доме, осталась в живых. С ней работают медики и психологи.

В настоящее время на месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов. Устанавливаются причины возгорания здания.