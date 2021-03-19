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19.03.2021 20:08
Рубрика: Экономика

В России появится самое "зеленое" в Европе производство черной металлургии

Текст: Михаил Загайнов

В ходе рабочей поездки по Нижегородской области глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрел "Выксунский металлургический завод", который является крупнейшим поставщиком труб для магистральных газопроводов и обеспечивает более 50% поставок железнодорожных колес. Сейчас предприятие завершает реализацию крупнейшего инвестиционного проекта - строительство трубопрокатного цеха по выпуску обсадных бесшовных труб. Проектная мощность цеха составит 500 тыс. тонн бесшовных труб в год.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Внедряемая технология относится к категории "зеленых" - наиболее современных технических решений, которая позволяет в три раза сократить выбросы углекислого газа СО2 в сравнении с традиционной конвертерной технологией производства стали, и является важным шагом в сокращении негативного влияния металлургического производства на окружающую среду. Мы за этим процессом следим, и могу сказать, что это будет одно из самых экологически чистых производств если не в мире, то в Европе, в сфере черной металлургии. Общий объем инвестиций составит порядка 150 млрд рублей", - заявил Мантуров, отметив, что проект, который принесет порядка 5% ВВП региона, должен быть запущен к 2025 году.

Министр также рассказал о реализации механизма специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0), в котором участвует и "Выксунский металлургический завод". По словам Мантурова, после утверждения перечня современных технологий началась операционная работа, которая будет осуществляться в постоянном режиме - инициирование и проведение конкурсов по СПИК.

После анализа первых инициатив Минпромторг принял решение о проведении конкурсного отбора на право заключения СПИК по пятнадцати технологиям.

"В целом, все конкурсные отборы по СПИК сейчас находятся в активной фазе, подводить их итоги мы начнем к концу второго квартала и, соответственно, выйдем на заключение первых специальных инвестиционных контрактов по модели СПИК 2.0 летом этого года. Заинтересованных во внедрении современных технологий и производстве на их основе конкурентоспособной отечественной продукции инвесторов приглашаю принимать участие в конкурсах и заключать СПИК", - добавил Мантуров.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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