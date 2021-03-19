В Самарской области мать задушила шестилетнюю дочь

В Самарской области задержана женщина, которую подозревают в убийстве своей маленькой дочери. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, 17 марта в Камышлинском районе Самарской области 42-летняя женщина задушила свою шестилетнюю дочь. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Следователи добились того, чтобы по суду подозреваемую взяли под стражу на два месяца. Сейчас идет расследование. Правоохранители пытаются понять мотив преступления матери против своего ребенка.