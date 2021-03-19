В Самарской области созданы комфортные условия для развития бизнеса

Резидент Жигулевской долины и фонда "Сколково" установил более двух тысяч систем безопасности в разных городах страны.

В Тольятти "НПО "Рекон" реализовала проекты системного видеонаблюдения и контроля доступа на коммерческих и жилых объектах: "Умный роутер", "Умный шлагбаум" и "Безопасный двор". На днях "Рекон" установил комплекс безопасности в одном из районов Смоленска. Представители компании отметили, что развить проект до всероссийского уровня им удалось во многом благодаря мерам государственной поддержки.

- Жигулевская долина" - флагманская региональная площадка по развитию высокотехнологичного предпринимательства. Мы уделяем особое внимание инновационным компаниям, которым часто требуется помощь в грамотном составлении бизнес-плана, поиске инвесторов, продвижении на рынке и других бизнес-вопросах. Сегодня на площадке технопарка действуют более 250 резидентов, которые уже дали Тольятти около 2000 рабочих мест. На днях экспертный совет одобрил еще 13 проектов, реализация которых позволит трудоустроить еще более четырехсот горожан, - рассказал о результатах работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Мы разработали собственное оборудование POINTGSM - маршрутизатор, который имеет свой постоянный внешний статичный IP-адрес, не зависящий от провайдера, - пояснил генеральный директор ООО "НПО "Рекон" Алексей Буйлов. - Уникальное оборудование можно использовать там, где есть сложности со статическим IP-адресом: умный дом, автоматизация производства, контроль доступа. ООО "НПО "Рекон" также предоставляет заказчикам собственное облачное хранение данных "POINTCAM".

Сейчас специалисты компании работают над созданием аппаратно-программного комплекса для носимых видеорегистраторов с функциями распознавания лиц и номеров автомобилей для полиции.

"Жигулевская долина" является региональным оператором фонда "Сколково" и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного Фонда Самарской области и ОАО "Российские железные дороги". Это расширяет возможности для резидентов, позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытно-промышленного образца и создания полноценного производства. Резидентами "Жигулевской долины" могут стать не только готовые производственные компании, но и проекты, находящиеся на уровне идеи, которая впоследствии будет "выращена" в экосистеме технопарка.

- "Жигулевская долина" продолжает активно развивать и поддерживать инновации из самых разных сфер. Практически ежемесячно в нашем технопарке появляются новые проекты, которые заходят на его территорию после прохождения Экспертного совета под председательством министра Дмитрия Богданова, - отметил директор "Центра инновационного развития и кластерных инициатив", оператора инновационной деятельности региона Александр Сергиенко. - Все инновационные треки, реализуемые в технопарках региона под руководством ГАУ "ЦИК СО" тесно связаны с национальными проектами, обозначенными государством.

Справка "РГ"

Проконсультироваться по вопросам размещения бизнеса в технопарке "Жигулевская долина" и условиям "выращивания" инновационных идей можно по телефонам технопарка в будни. Также узнать о мерах поддержки инвесторов в Самарской области можно на портале Агентства по привлечению инвестиций investunsamara.ru.