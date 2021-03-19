В Уфе задержали скрывавшегося от правосудия экстремиста

В Уфе в ходе спецоперации задержали 60-летнего мужчину, осужденного за призывы к экстремистской деятельности в интернете и находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В управлении уточнили, что задержанный - руководитель организации "Община коренных народов Руси-Уфимский регион" был приговорен Октябрьским районным судом Уфы к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права три года заниматься администрированием интернет-сайтов. В мае 2020 года Верховный суд РБ оставил это решение суда без изменения. Однако осужденный своей вины не признал и уклонился от отбывания назначенного судом наказания.

Сотрудники управления ФСБ России по РБ провели оперативно-розыскные мероприятия и установили место нахождения мужчины - в одном из жилых домов в Уфе. Его задержали и доставили в органы УФСИН России по РБ для обеспечения исполнения приговора суда.