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19.03.2021 09:53
Рубрика: Происшествия

В Уфе задержали скрывавшегося от правосудия экстремиста

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе в ходе спецоперации задержали 60-летнего мужчину, осужденного за призывы к экстремистской деятельности в интернете и находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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В управлении уточнили, что задержанный - руководитель организации "Община коренных народов Руси-Уфимский регион" был приговорен Октябрьским районным судом Уфы к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права три года заниматься администрированием интернет-сайтов. В мае 2020 года Верховный суд РБ оставил это решение суда без изменения. Однако осужденный своей вины не признал и уклонился от отбывания назначенного судом наказания.

Сотрудники управления ФСБ России по РБ провели оперативно-розыскные мероприятия и установили место нахождения мужчины - в одном из жилых домов в Уфе. Его задержали и доставили в органы УФСИН России по РБ для обеспечения исполнения приговора суда.

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