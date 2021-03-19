Видео: В Чувашии свора собак загнала детей на горку

В Чувашии свора бездомных собак загнала семерых детей на горку. Видео с инцидентом было опубликовано в городском паблике. ЧП произошло в Шумерле на улице Мопра во дворе многоквартирного дома.

В ролике слышно, как дети кричат и зовут на помощь. Собаки, немного покружив вокруг, убежали, а ребята остались сидеть на горке.

Как сообщили местному порталу ProГород в администрации, в прошлом и в этом году объявлялся аукцион на отлов бродячих собак, но заявку подала только одна компания, которая затем отказалась подписывать договор. Поиски организации продолжаются.