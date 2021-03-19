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19.03.2021 13:36
Рубрика: Власть

Андрей Травников: Выполнение поручений премьер-министра привлечет молодежь в науку

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область дал ряд поручений. Они опубликованы 19 марта на официальном сайте правительства страны.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 В их числе - обеспечение финансирования строительства кампуса Новосибирского госуниверситета и ремонта Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, выделение дополнительных средств на завершение строительства многофункциональной ледовой арены, поддержка молодых ученых.

Фото: Татьяна Кравченко
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Глава региона Андрей Травников отметил, что поручения, данные премьер-министром России Михаилом Мишустиным, затрагивают не только Новосибирскую область. Многие из них касаются развития научной деятельности в России в целом - от трудоустройства выпускников и обеспечения жильем молодых ученых, развития специализированных учебно-научных центров до изменения подходов к приобретению расходных материалов, необходимых для проведения научных исследований и обновления приборной базы ведущих организаций.

 - Реализация этих поручений позволит более эффективно привлекать молодежь в сферу исследований и разработок, укрепит научно-исследовательскую базу, ускорит процессы исследований. Что касается поручений по финансированию и строительству кампуса мирового уровня НГУ и завершения новой ледовой арены, уверен, что мы совместно с коллегами из федеральных органов власти выполним эти поручения в срок, - отметил Андрей Травников.

 Рабочая поездка председателя правительства РФ в Новосибирскую область состоялась 4-5 марта 2021 года. Глава региона доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину о социально-экономическом развитии региона и обратился с просьбой выделить дополнительное федеральное финансирование на строительство ледовой арены.

 Кроме того, по итогам поездки премьер-министр РФ поручил федеральным органам власти рассмотреть возможность расширить меры господдержки молодых ученых при приобретении ими жилья, упростить получение государственного жилищного сертификата.

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