Андрей Травников: Выполнение поручений премьер-министра привлечет молодежь в науку

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область дал ряд поручений. Они опубликованы 19 марта на официальном сайте правительства страны.

В их числе - обеспечение финансирования строительства кампуса Новосибирского госуниверситета и ремонта Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, выделение дополнительных средств на завершение строительства многофункциональной ледовой арены, поддержка молодых ученых.

Глава региона Андрей Травников отметил, что поручения, данные премьер-министром России Михаилом Мишустиным, затрагивают не только Новосибирскую область. Многие из них касаются развития научной деятельности в России в целом - от трудоустройства выпускников и обеспечения жильем молодых ученых, развития специализированных учебно-научных центров до изменения подходов к приобретению расходных материалов, необходимых для проведения научных исследований и обновления приборной базы ведущих организаций.

- Реализация этих поручений позволит более эффективно привлекать молодежь в сферу исследований и разработок, укрепит научно-исследовательскую базу, ускорит процессы исследований. Что касается поручений по финансированию и строительству кампуса мирового уровня НГУ и завершения новой ледовой арены, уверен, что мы совместно с коллегами из федеральных органов власти выполним эти поручения в срок, - отметил Андрей Травников.

Рабочая поездка председателя правительства РФ в Новосибирскую область состоялась 4-5 марта 2021 года. Глава региона доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину о социально-экономическом развитии региона и обратился с просьбой выделить дополнительное федеральное финансирование на строительство ледовой арены.

Кроме того, по итогам поездки премьер-министр РФ поручил федеральным органам власти рассмотреть возможность расширить меры господдержки молодых ученых при приобретении ими жилья, упростить получение государственного жилищного сертификата.