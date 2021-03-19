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19.03.2021 11:57
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор открыл крупный продовольственный парк

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На площадке новосибирского промышленно-логистического парка (ПЛП) запустили первую очередь оптово-распределительного центра (ОРЦ) сельскохозяйственной продукции. Пилотный объект федеральной сети реализует компания "РусАгроМаркет-Новосибирск".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

В церемонии открытия принял участие глава региона Андрей Травников, которому продемонстрировали работу мультитемпературного терминала, оптового павильона, холодильной и морозильной камер, упаковочной линии.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как отметили в пресс-службе областного правительства, данный проект направлен на активное развитие агропромышленного и инвестиционного потенциала Новосибирской области.

По словам губернатора, даже первая очередь ОРЦ по своим масштабам представляет собой целый городок логистических центров.

- Смелый, уникальный для России формат, рассчитанный на клиентов любой категории, любого масштаба - от фермера до крупного оптовика и дистрибьютора. Это особенно важно для Новосибирской области, потому что мы активно развиваем малый и средний бизнес, поддерживаем проекты, особенно в агропромышленной сфере, направленные на развитие внутрирегиональной кооперации, - сказал Андрей Травников.

Глава области выразил уверенность в том, что продовольственный парк станет интегратором, хорошим стимулом для развития деловых и производственных связей между сельхозпроизводителями, переработчиками, торговыми сетями и организациями.

Немаловажно, что только на начальном этапе будет создано не менее 900 высокотехнологичных рабочих мест.

По прогнозам, в результате работы ОРЦ поступления в областной бюджет с 2016 года (начало реализации проекта) до 2030 года превысят восемь миллиардов рублей.

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области с 2014 года комплексно сопровождает данный инвестпроект компании "РусАгроМаркет-Новосибирск". Согласно пожеланиям инвестора для размещения ОРЦ на территории ПЛП подобран подходящий земельный участок, решены все вопросы инфраструктурного обеспечения (газо- и электроснабжение, водоотведение, автотранспортная доступность), предоставлены региональные меры господдержки, предусмотренные правительством Новосибирской области. В частности, компания "РусАгроМаркет-Новосибирск" получила господдержку в виде освобождения от уплаты налога на имущество и части налога на прибыль на период 2019-2025 годы.

Помимо этого, Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, созданный на базе АИР, ведет работу по привлечению новосибирских сельхозтоваропроизводителей на площадку ОРЦ.

Учредитель ООО "РусАгроМаркет - Холдинг" Владимир Ермошин поблагодарил губернатора и правительство региона за помощь и поддержку в осуществлении крупного проекта.

Справка "РГ"

Общая площадь объекта составляет более 100 тысяч квадратных метров. Объем освоенных инвестиций - более восьми миллиардов рублей. Всего в проект планируется направить 16,5 миллиарда рублей. Выход на проектную мощность ОРЦ запланирован на 2022 год. На территории ПЛП инвестпроекты реализуют 21 компания-резидент и четыре пользователя инфраструктуры.

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