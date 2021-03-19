В Кузбассе возбудили дело после гибели рабочего в забое шахты

Следователи Кемеровской области завели уголовное дело после гибели горняка в забое шахты. Как рассказали в региональном СКР, дело возбуждено по статье о нарушении требований промбезопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По материалам следствия, горнорабочий занимался перемещением механизированной секции крепи лавы, когда его зажало между основанием и перекрытием этой конструкции. От полученных травм шахтер скончался на месте.

Очевидцы, работавшие в забое, сообщили о происшествии руководству предприятия, после этого в шахту спустились горноспасатели. Они подняли тело погибшего на поверхность. Теперь судмедэкспертиза должна установить точную причину смерти мужчины. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.