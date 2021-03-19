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19.03.2021 10:17
Рубрика: Происшествия

В Министерстве транспорта Новосибирской области начались обыски

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В новосибирском Министерстве транспорта и дорожного хозяйства проходят следственные действия. Как передает ТАСС, работа правоохранителей в ведомстве связана с уголовным делом в отношении главы ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области".

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Руководитель госучреждения был задержан в декабре прошлого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Помимо чиновника фигурантами дела стали его брат, который мог выступать посредником, а также два представителя коммерческих фирм, занимающихся строительством автодорог. Последних подозревают в даче взяток.

По версии следствия, с августа по декабрь прошлого года предприниматели передали главе территориального областного управления сначала 100 тысяч, а затем и пять миллионов рублей. Взамен им было обещано сохранение ранее наработанных договорных отношений и формирование новых заказов при выполнении госконтрактов по ремонту, строительству, содержанию дорог в регионе.

Противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками областного управления ФСБ. Ранее следователи провели обыски в самом госучреждении, офисах коммерческих структур и в домах подозреваемых.

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