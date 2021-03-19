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18.03.2021 21:50
Рубрика: Власть

Идут к роднику

В Махачкале более 200 тысяч человек остались без воды
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
В течение трех дней столица Дагестана оставалась без подачи питьевой воды. Лишь в четверг она стала подаваться в некоторые районы города. Почти миллионный город оказался на грани катастрофы. Воды не было в больницах, детских садах и школах. Что же произошло?
Власти города при поддержке бизнесменов организовали раздачу бутилированной воды, но ее не хватало. Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы Власти города при поддержке бизнесменов организовали раздачу бутилированной воды, но ее не хватало. Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы
Власти города при поддержке бизнесменов организовали раздачу бутилированной воды, но ее не хватало. Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы

Власти озвучивают две причины: крупная авария на Миатлинском водоводе и сход селевых потоков, попавших в канал имени Октябрьской революции и загрязнивших воду. Употреблять даже после очистки ее было нельзя, и было решено подождать, пока она сама освободится от грязи.

Почему муниципальные водоканалы постоянно балансируют на грани кризиса

Из-за ЧП встали котельные, прекратилась подача тепла в дома и на соцобъекты. Горожане начали искать, где можно набрать чистую воду. Повезло тем, у кого родственники и близкие проживали в микрорайонах, где она была. Некоторые отправились к расположенной у города горе Тарки-Тау - там есть несколько природных родников.

Другие начали штурмовать магазины в поисках бутилированной воды. Во многих она закончилась в считаные часы. Власти города при поддержке бизнесменов определили в городе несколько локаций, куда несколько раз в день подъезжали водовозы и была организована раздача бутилированной воды, но ее все равно не хватало.

В мэрии объясняют, основная проблема в том, что все ресурсоснабжающие компании давно приватизированы. Напрямую воздействовать на них городская администрация не в состоянии.

Власти города по-прежнему разводят руками, когда речь заходит об обеспечении водой

Что касается канала, то ему скоро век. Вдоль него и над ним давно возведены дома и торговые центры, которые сливают нечистоты в воду. Это часто приводит к отравлению людей. Так, в начале марта в городе отравились из-за некачественной воды около 50 человек.

Фото: Правительство Тульской области
В Тульской области создали спецкомиссию по авариям на водоводах

Впрочем, бездействие мэрии объясняется и другими причинами. Как считает юрист Арсен Магомедов, сложившаяся система обеспечения Махачкалы водой кому-то может быть выгодна. "Вся система водоснабжения находится в частных руках. Практически непригодная для питья вода из канала имени Октябрьской революции покупается за пять копеек за кубометр, а продается городу за восемь рублей. Это очень выгодный бизнес".

Властям следует протянуть дополнительный водовод из чистейшего Миатлинского водохранилища, это решит все проблемы с водоснабжением, говорят махачкалинцы.

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