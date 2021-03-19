В России развивается производство холодильного оборудования

Процессы импортозамещения, которые набирают оборот в российской промышленности, коснулись производства холодильного оборудования. Выпуск отечественных холодильных агрегатов активно развивается в Санкт-Петербурге. Справедливые симпатии заказчиков завоевал один из крупных игроков этого рынка - основанное в 2003 году предприятие "ХолодМаш". С 2011 года компания стала развивать новое направление деятельности - изготовление оборудования катков с искусственным льдом и ледовых парков развлечений.

- В 2021 году фирма выиграла тендер правительства Ставропольского края по разборке и сборке в новом зимнем сезоне крытой ледовой арены в центре Ставрополя, на площади Ленина, - отметил исполнительный директор компании, Сергей Пфау. - Хотелось бы передать благодарность от жителей Ставрополя губернатору края, Владимиру Владимировичу Владимирову, за идею это проекта и ее реализацию. Нас можно назвать помощниками Деда Мороза. Мы отвечаем за холод, и одна из наших основных задач - сделать так, чтобы от этого холода люди получали удовольствие, катаясь на коньках и получая положительные эмоции.

Основное преимущество компании в том, что она является производственным предприятием. "ХолодМаш" предлагает оборудование для использования в системах холодоснабжения супермаркетов, других объектов торговли продовольственными товарами, технологических линиях предприятия, складов. Оно представляет собой компактные холодоагрегаты, простые в монтаже, с удобным доступом к внутренней части. Это облегчает их обслуживание и делает его простым и безопасным. Холодильные агрегаты производятся как в серийной сборке, так и в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

Помимо этого, в номенклатуру продукции "ХолодМаш" входят холодильные централи. Это агрегаты, объединяющие несколько компрессоров, размещенных на одной жесткой раме и связанных общей сетью трубопроводов, автоматикой, системой защиты. Работой оборудования управляет контроллер. Преимуществом холодильных централей является их надежность. В случае остановки одного из компрессоров холодильное оборудование продолжает работать в заданном температурном режиме, а значит, исключается необходимость останавливать все предприятие. Еще один пункт предлагаемой заказчикам продукции - холодильные комплексы, представляющие собой объединение холодильной установки, насосной станции, кожухотрубного или пластинчатого испарителя, конденсатора и щита управления. Например, такой комплекс может быть выполнен на базе 40- или 20-футового морского контейнера с системой обогрева и вентиляции. Он удобен в транспортировке, мобилен в монтаже, его можно использовать для получения искусственного льда и охлаждения различных жидкостей.

География заказов фирмы очень обширна - от Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска до Краснодара и Ростова. В числе ее заказчиков такие крупные корпорации, как "Сбербанк", "Газпром", "Татнефть", строительная компания "LSR" и широко известный стадион "Ак Барс Арена" в Казани. Специалисты предприятия успешно выполняли заказы правительства Москвы, администраций Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодара, Владикавказа.

"ХолодМаш" зарекомендовал себя как надежный поставщик оборудования и производитель строительных и монтажных работ, что подтверждают благодарственные письма заказчиков. В 2020 году компания вошла в число лучших российских предприятий и удостоилась "Звезды качества". Так что с помощниками Деду Морозу очень повезло.

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