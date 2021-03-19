В Северной Осетии режим самоизоляции для пожилых продлили до 31 марта

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ, согласно которому режим самоизоляции для лиц старше 65 лет сохранится до конца марта. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

- Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше в период с 22 марта 2021 года по 31 марта 2021 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций, - говорится в тексте указа.

Режим самоизоляции для людей старшего возраста продлевался в республике уже больше 20 раз. По данным на 18 марта в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 16141 человека, выздоровели 15254. Сейчас болеют 730 человек, 157 погибли с начала пандемии.