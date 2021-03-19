В Северной Осетии режим самоизоляции для пожилых продлили до 31 марта

Новости

После слов Путина в Белом доме признали необходимость борьбы с расизмом 09:49
Наталья Сергунина: В Москве появятся технопарки со специализацией на IT и пищевой промышленности 09:49
Кипр разрешил въезд россиянам с 1 апреля без карантина 09:47
ВМФ России получит четыре улучшенные подлодки проекта 677 "Лада" 09:33
В Норвегии вакцина AstraZeneca вызвала образование тромбов 09:22
Собянин: Благоустройство острова Балчуг - самый крупный проект благоустройства этого года 09:18
Военные взорвут лед на трех реках Челябинской области 09:14
Центробанк отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК Банка" 09:09
Управлявшая внедорожником собака врезалась в магазин 09:00
В Подмосковье задержаны наркодилеры с килограммом марихуаны 08:50
В Литве предложили платить чиновникам зарплату гусями 08:50
"Восьмое чудо света": финансист дала советы, как заработать миллион 08:41
Обвиненный в расизме игрок "Славии" был избит после матча с "Рейнджерс" 08:32
Стивен Джеррард обвинил игрока "Славии" в расизме 08:18
Байден покинул встречу с журналистами после вопроса о разговоре с Путиным 07:50
Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру 07:37
Пекин обвинил США в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 07:26
Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp 07:24
Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России 06:45
Россию на встрече с Байденом в ООН представляла заместитель постпреда 06:43
Дмитрий Чернышенко возглавил Набсовет организации "Цифровая экономика" 06:00
Врач назвал способ снизить вред от алкоголя 05:43
Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США 05:37
Эксперты ВОЗ отказались от одной из версий о происхождении COVID-19 05:35
В медцентре Минобороны от ковида вакцинировали 183 иностранных атташе 05:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
19.03.2021 09:43
Рубрика: Общество

В Северной Осетии режим самоизоляции для пожилых продлили до 31 марта

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ, согласно которому режим самоизоляции для лиц старше 65 лет сохранится до конца марта. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Попова оценила возможность отмены масочного режима в России

- Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше в период с 22 марта 2021 года по 31 марта 2021 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций, - говорится в тексте указа.

Режим самоизоляции для людей старшего возраста продлевался в республике уже больше 20 раз. По данным на 18 марта в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 16141 человека, выздоровели 15254. Сейчас болеют 730 человек, 157 погибли с начала пандемии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Центробанк отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК Банка"
Пушков: После слов Байдена улучшение отношений с США невозможно
Кипр разрешил въезд россиянам с 1 апреля без карантина
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
Пекин обвинил США в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова