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19.03.2021 12:28
Рубрика: Общество

Директор Северо-Западного филиала "РГ" стала лауреатом "Золотого пера России"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
Фото: Иван Зароков Фото: Иван Зароков
Фото: Иван Зароков

В Москве в Центре международной торговли прошла торжественная церемония вручения главной премии в области журналистики - "Золотое перо России". Лауреатом премии "За профессиональное мастерство" стала директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

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- Год назад Петербург вернулся в Союз Журналистов России, в сегодня - и на "Золотое перо России", - сказала Анжелика Гурская на церемонии награждения, отметив, что эта награда - во многом заслуга сообщества руководителей петербургских печатных СМИ, во время пандемии активно объединивших свои усилия ради выживания отрасли.

Анжелика Гурская является членом правления Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, секретарем Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, входит в правление Ассоциации СМИ Северо-Запада. Анжелика Гурская не только известный медиаменеджер и организатор журналистских проектов всероссийского масштаба, но и активно пишущий журналист. Она является членом правления Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, секретарем Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, входит в правление Ассоциации СМИ Северо-Запада.

Также на церемонии "Золотое перо" вручили художественному руководителю петербургской студии документальных фильмов "Телеинвест", телеведущему Иннокентию Иванову.

Стоит отметить, что петербургские журналисты получили награды конкурса "Золотое перо России" впервые за последние годы.

Справка РГ

Премия "Золотое перо России" учреждена Союзом журналистов России и присуждается ежегодно за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и безукоризненный нравственный авторитет среди коллег.

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