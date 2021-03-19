ФСБ задержала в Калининграде двоих членов террористической организации

Двоих мужчин, являющихся членами международной террористической организации, задержали сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, уточнив, что речь идет о запрещенной на территории Российской Федерации организации "Катиба имам аль-Бухари". Задержание было произведено при силовой поддержке Росгвардии.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей вышеуказанной организации среди мусульман региона, - сообщили в ведомстве.

Задержанные, кроме того, поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, обоснованно подозреваемыми в причастности к террористическим организациям, действующим в странах Ближневосточного региона. В настоящее время решается вопрос об их принудительном выдворении в страну исхода.