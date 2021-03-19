Названа главная причина появления побочных явлений от прививок от COVID-19

Подавляющее большинство негативных реакций на вакцину от коронавирусной инфекции обусловлены психогенными факторам, проще говоря, страхом. К такому выводу пришли петербургские врачи в ходе исследования реакции при на организм, сообщила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Красногвардейского района Северной столицы Екатерина Будникова.

В рамках исследования изучалась реакция на прививки у двухсот врачей и медсестр, работающих в отделениях реанимации петербургских больниц. Они получили прививку в конце прошлой осени, когда в Петербурге только стали поступать первые партии вакцин.

Сразу же за их состоянием стали наблюдать коллеги. Было установлено, что у восьми процентов в первые дни после приема первого компонента вакцины наблюдалась слабость, головокружение, незначительно поднималась температура. Эти симптомы быстро прошли.

После приема второго компонента вакцины негативной реакции практически не наблюдалось. Сейчас врачи и медсестры чувствуют себя хорошо и продолжают работать в больницах.

На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что негативная реакция на вакцину имеет психологическую природу. Екатерина Будникова говорит, что действительно, в исключительных случаях организм может негативно реагировать на прививку. Так бывает с любыми вакцинами, но, например, негативных последствий от вакцины от COVID-19 зафиксировано меньше, чем от АКДС, прививки, которая обязательна для всех детей.

Екатерина Будникова отмечает, что негативная реакция организма, если уж она есть, сильнее должна проявляться при введении второго компонента. То, что вторую прививку испытуемые пережили без негативных последствий, говорит о том, что в первом случае негативная реакция организма была вызвана психологическими факторами.

По словам эксперта, даже если при вакцинации появляется слабость или повышение температуры, бояться этого не надо. Негативные последствия быстро пройдут, а эффект от прививки останется.