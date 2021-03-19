Ненецкий округ получит полномочия по выдаче путевок на вылов семги

Полномочия по выдаче путевок на вылов семги перейдут в Ненецкий автономный округ. Необходимую для этого работу проведут в течение 2021 года.

Как сообщили в администрации НАО, проблемный вопрос обсуждался в ходе рабочего визита в округ заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова. Сейчас такие полномочия находятся у ФГБУ "Главрыбвод".

Для их передачи региону будет сформирован новый рыболовный участок на реке Печоре. Он перейдет под управление КУ НАО "Центр природопользования и охраны окружающей среды", сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

При создании участка будут учитываться пожелания рыболовов НАО по его расположению. Впоследствии уже существующие участки "Городской" и "Чайкино" также перейдут от "Главрыбвода" в ведение округа.

Передача "семужьих" полномочий позволит региону самостоятельно регулировать стоимость путевок на вылов ценной рыбы. Жители НАО, для которых рыболовство является хорошим подспорьем, сетовали на их высокую цену. Росрыболовство пошло навстречу северянам и снизило стоимость вылова одной семги и 10 килограммов горбуши до 1500 рублей.